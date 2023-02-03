سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية صباح الجمعة هزة أرضية بقوة 4.23 درجات على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال شرق مدينة الغردقة.



وأكد د.جاد القاضي رئيس المعهد - في بيان، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.



وأشار إلى أن الهزة وقعت على خط العرض 27.50 درجة شمالا، وخط الطول 34.07 درجة شرقا، وعلى عمق 8 كم.



وأوضح أن درجة إحساس المواطن بالزلزال تعتمد على عدة أسباب منها بعده من المركز وعمق الزلزال نفسه، ووضع الشخص (مستيقظا أو نائما، واقفا أو جالسا، ثابتا أو متحركا، في طابق أرضي أو طابق مرتفع).