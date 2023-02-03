عرقل إضراب جماعي جديد الجمعة شبكة السكك الحديدية البريطانية، حيث حذرت أكبر نقابات سائقي القطارات من الإعلان عن مزيد من الإضرابات ما لم تؤد المحادثات إلى انفراجة.



وأفادت نقابة «أسليف» العمالية بأن ما يربو على 12 ألف سائق من المقرر أن يبدأوا إضرابا لليوم الثاني خلال الأسبوع الجاري، لتتعطل الخدمات على 15 من خطوط القطارات الرئيسية في المملكة المتحدة. وتم إغلاق محطات كبرى في العاصمة مثل جسر لندن وفيكتوريا.



وقال ميك ويلان الأمين العام لنقابة «أسليف» إن المحادثات لم تسفر عن تقدم. لكن إذاعة «إل بي سي» نقلت عنه قوله: «نرغب في حل، لا يرغب أعضاء نقابتي في أن يخسروا أموالهم، ولا يرغبون في أن يتم تجاهلهم».



ويأتي الإضراب بعد إضراب أمس الأول، عندما دخل نصف مليون عامل في العديد من القطاعات العامة، من بينهم معلمون ومسؤولو حرس الحدود احتجاجا ضد انخفاض زيادة الرواتب عن معدل التضخم.



ومن المقرر أن يتم استئناف المحادثات بين «أسليف» وممثلي شركات تشغيل القطارات الثلاثاء المقبل. وحذر ويلان من أنه يمكن تنظيم المزيد من الإضرابات قبل نهاية الشهر الجاري ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.