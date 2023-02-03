أعلنت الصين الجمعة أنها ستعيد فتح حدودها بالكامل مع هونغ كونغ وماكاو اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد عزلة طويلة بسبب جائحة كوفيد-19، ما يلغي سياسة تحديد أعداد المسافرين اليوميين عبر الحدود وإلزامية إجراء فحوص كوفيد-19.

وسترفع جميع القيود المطبقة حاليا اعتبارا من منتصف ليل الأحد الاثنين بالتوقيت المحلي، على أن تستأنف الرحلات المنظمة، حسبما أعلن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو.

والتزمت المنطقتان الإداريتان الخاصتان في الصين بسياسة «صفر كوفيد» التي طبقتها بكين على مدى ثلاثة أعوام تقريبا وأدت إلى تفريق عائلات ووقف السياحة والتأثير إلى حد كبير على الشركات.

واستؤنف السفر عبر الحدود بين هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي في يناير بعدما تخلت بكين فجأة عن سياسة صفر كوفيد.

في مرحلة أولى، سمح لستين ألف شخص بعبور الحدود يوميا في الاتجاهين شرط تقديم فحص كوفيد-19 نتيجته سلبية.

وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي الجمعة إن إعادة الفتح التدريجية هذه حصلت «بطريقة منظمة وآمنة وسلسة».

وستلغى الاثنين حصة الستين ألف مسافر يومي.

وسيسمح للأشخاص غير المطعمين ضد كوفيد والآتين من الخارج بالدخول إلى هونغ كونغ، لكن «سيتم الحفاظ على شرط تقديمهم فحص كوفيد-19 خلال فترة مراقبة لضمان إمكانية التحكم بالمخاطر».