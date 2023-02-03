سجل صندوق معاشات التقاعد الياباني (جي بي آي إف) رابع خسارة فصلية على التوالي، في أطول سلسلة خسائر في عقدين.

وأعلن صندوق معاشات التقاعد الأكبر في العالم الجمعة أن خسارته بلغت 1% خلال الربع الرابع من العام الماضي أو ما يعادل 1.85 تريليون ين (14 مليار دولار).

وتراجع إجمالي أصول الصندوق عند 189.9 تريليون ين، مع ارتفاع حيازته من الأسهم 3.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، وتراجع الديون المحلية 1.7%، وانخفاض محفظة الأسهم الأجنبية 0.05%، والسندات الأجنبية تراجعت 5.3%.

وذلك مع تسجيل الدولار أكبر تراجع فصلي له مقابل الين منذ عام 2008، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول الأجنبية التي تشكل حوالي نصف محفظة الصندوق.

إلى جانب تسجيل حيازات الصندوق من الديون اليابانية خامس خسارة فصلية على التوالي بعد مراجعة بنك اليابان المفاجئة لسياسة التحكم في منحنى العائد خلال ديسمبر.