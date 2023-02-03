واصلت العملات الرقمية تألقها مع صعود سعر "بيتكوين" واستقراره أعلى مستوى 23 ألف دولار، حيث تزحف صوب مستوى 24 ألف دولار في التعاملات الأخيرة، تزامناً مع الزيادة الأخيرة التي أقرها البنك المركزي الأميركي بأسعار الفائدة. تأتي هذه المكاسب بعد موجة عنيفة من الخسائر التي عصفت بسوق الـ"كريبتو" بعد الإعلان عن انهيار عدد من المنصات الشهيرة.

ومع بداية العام الحالي، استطاعت سوق العملات المشفرة أن يسترد بعض خسائره التي مني بها خلال العام الماضي والتي تجاوزت وفق إحصاءات "العربية.نت" نحو 2.3 تريليون دولار. حيث واجهت السوق ضغوطاً صعبة بعد أن انتهج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة متشددة في رفع أسعار الفائدة، مما أضر كثيراً بسوق الـ"كريبتو".

على صعيد التداولات وخلال الساعات الماضية، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 4% رابحة نحو 42.6 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1047 مليار دولار في تعاملات الأربعاء، إلى نحو 1089.6 مليار دولار في بداية تعاملات يوم الخميس.

في صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت عملة "بيتكوين"، وسجلت العملة مكاسب خلال تعاملات الخميسبنسبة 3% مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 3.4% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 23788 دولار.

كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 458.6 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 42.08% من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال تعاملات يوم الخميس بنسبة 5.7% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 3.6% أي جري تداولها اليوم عند مستوى 1665دولارا.

كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 203.77 مليار دولار. ووفق هذه الأرقام، فقد استحوذت على 18.70% من إجمالي السوق في الوقت الحالي.

وفيما استقرت عملة "تيزر" و"يو إس دي" التي جاءت في الترتيب الثالث والخامس، عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 67.83 مليار دولار، و 42.3 مليار دولار، بحصص سوقية تبلغ نسبتها 6.22%، و 3.88%، على التوالي.

وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة مكاسب خلال تعاملات الخميس بنسبة 6.7% مع مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 7.2% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 328.35 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 51.87 مليار دولار مستحوذة على نحو 4.76% من القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.