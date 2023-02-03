حذرت شركة أمازون من أنها قد لا تتمكن من تسجيل أرباح تشغيلية في الربع الحالي، لأن التوفير الناتج عن قرارها بخفض الوظائف قد لا يكون كافيا لتعويض تراجع المبيعات سواء على صعيد مبيعات التجزئة أو خدمات الحوسبة السحابية.

جاء ذلك على الرغم من تسجيل الشركة لمبيعات بـ149.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين عند 145.4 مليار دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"أمازون دوت كوم"، آندي جاسي، قال في مذكرة للموظفين، الشهر الماضي، إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا.