تم إيقاف التداول على أسهم عدة شركات تابعة لمجموعة "أداني" الهندية، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، بعد تراجعات بالحدود القصوى.

وتجاوزت خسائر القيمة السوقية لشركات الملياردير الهندي، غواتام أداني، أكثر من 125 مليار دولار بعد أسبوع من تقرير "Hindenburg Research"، الذي نصح المستثمرين ببيع أسهم المجموعة على المكشوف ما تسبب بخسائر فادحة وإلغاء المجموعة الهندية لخططها في اكتتاب إضافي لأسهم "أداني إنتربرايزيز".

وتراجعت أسهم "أداني إنتربرايزيز"، بـ10% صباح اليوم الجمعة، وهو الحد الأقصى للتراجع اليوم، ما نتج عنه إيقاف السهم عن التداول.

وبعد إرجاع السهم للتداول مرة أخرى تراجع بـ5% إضافية، وهو ما استدعى إيقاف التداول عليه.

وفي محاولة أخرى لتهدئة المخاوف يجري مؤسس "أداني"، محادثات مع البنوك الدائنة للمجموعة، لسداد مبكر لقروض المجموعة والتي تأتي مدعومة بأسهم مرهونة، وهو ما ذكره تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ.

وفي حال نجاح المفاوضات، قد ينتج عن ذلك الإفراج عن بعض الأسهم المرهونة والتي تم التعهد بها كضمان للقروض مع توقعات بأن يتم ذلك بنهاية الأسبوع الحالي.

وكانت المجموعة، التي تشمل مصالحها الأسمنت والإعلام والمواني والطاقة، تعهدت بتقديم 5.5% من أسهم وحداتها المدرجة بشكل عام كجزء من ضمان للقروض الحاصلة عليها.