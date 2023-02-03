القاهرة - ناهد إمام

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، م. أشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأميركية رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، وأحد أهم رواد مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، لبحث سبل التعاون المشترك بصدد إسهامات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية وتعزيز الاقتصاد المصري. وكان اللقاء بحضور د. صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي.

في البداية، رحبت السفيرة سها جندي بالمهندس أشرف دوس، وقالت إن هذا اللقاء يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج وخاصة من هم لديهم استثمارات في مصر من أجل تسهيل عملهم ودخولهم للأسواق المصرية وتذليل أي عقبات قد تواجههم، إلى جانب مناقشة إحدى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، وهي إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج، وهي التوصية التي حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت: انها سبق وعقدت لقاء افتراضيا مع عدد من المستثمرين المصريين بالخارج والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة، كما أنهم طرحوا أيضا عددا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلا، ومن بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وكذلك في قطاعات السياحة والصحة والتعليم.

من جانبه، أعرب دوس عن بالغ امتنانه بلقاء وزيرة الهجرة، ووجه لها الشكر على ما تقوم به من دور متميز في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج وتعمل بكل إخلاص لحل مشاكلهم والعقبات التي تواجههم، كما أعرب عن انبهاره بما يشاهده من إنجازات للدولة المصرية يوما بعد يوم.

وقال: «مصر الآن تبني دولة جديدة»، وشدد على أن من صميم واجبه مساندة أبناء وطنه في هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم بأكمله تحديا كبيرا أثر على الاقتصاد الدولي، لافتا إلى قوة الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.

وتحدث دوس عن استثماراته في مصر المقرر لها 25 مليار جنيه مصري، وقد أنجز منها بعض المناطق اللوجيستية، وكذلك المول التجاري في طنطا بـ 8 مليارات جنيه وناد رياضي بمعايير عالمية. وأضاف أن مول طنطا يعد واحدا من أفضل المولات التسويقية في منطقة الدلتا، قائلا: «إن المواطنين في محافظات الدلتا يسعون للقدوم إلى القاهرة للتنزه في المولات التجارية، لذلك فإن مول طنطا يوفر التنزه والتسوق لهؤلاء دون أن يتكبدوا مشقة القدوم إلى القاهرة للاستمتاع».

وأضاف دوس أن مشروع المنطقة اللوجيستية كان مجرد فكرة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2014 عندما اجتمع مع شركات عربية وأجنبية وحدثهم عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وأن كل الفرص الاستثمارية في كل القطاعات أصبحت متاحة خصوصا أن الرئيس يتابع ملف الاستثمار بنفسه، ويوجه دائما بتقديم جميع التسهيلات للشركات الجادة التي تعمل على تحقيق تنمية في مصر، مؤكدا أنه بعد اللقاء مع الرئيس السيسي، قرر الاستثمار في مصر وتنفيذ مشروع المنطقة اللوجيستية والمساهمة في بناء الاقتصاد المصري.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من أجل التنسيق والتعاون لبحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج وتحديد مجالات الشركات التي سيتم البدء بها، وموافاة وزارة الهجرة بمعلومات عن رجال الأعمال المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة.