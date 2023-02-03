شهدت الأسواق السورية تخبطا بالأسعار بعد رفع مصرف سورية المركزي سعر تصريف الدولار إلى ما يقارب سعر السوق السوداء، مما أدى لرفع سعر الصرف في السوداء إلى 6650 ليرة سورية بتعاملات التجار المسائية.

ودفع قرار المصرف بائعي المفرق لرفع الأسعار أو حجب البضائع، وسط إقبال للشراء من بعض المواطنين الذين يخشون ارتفاعا فاحشا في الأسعار خلال أيام، بحسب تقرير لموقع تلفزيون «سوريا».

واستلف عمران وهو رب أسرة من شخصين يعيش في دمشق، مبلغ 200 ألف ليرة من أحد أقاربه ريثما تصله حوالة من ابنه في تركيا، ليشتري بعض الأساسيات خوفا من ارتفاع الأسعار بعد صدور قرار المركزي برفع سعر صرف الدولار في النشرة الجديدة الخاصة بالحوالات والصرافة، وتوجه إلى السوق العتيق وشارع الثورة على أمل الحصول على أسعار أرخص.

وأضاف أنه تفاجأ بارتفاع بالأسعار بين 1000 – 3000 ليرة للسلعة خلال ساعات من صدور القرار فقط، مشيرا إلى أن سعر نصف كيلو القهوة بدون هيل الذي كان قبل يوم بـ 27 ألف ليرة قفز إلى 30 ألف ليرة، وسعر عبوة المحارم من 10 آلاف إلى 11 ألف ليرة.

أبو أمجد رب أسرة من 4 أشخاص، قال إنه لمس تخبط السوق بين رفع بالأسعار وحفاظ على السعر السابق قبل يوم، ما دفعه للتجول بين 3 أسواق للشراء بأرخص الأسعار، مشيرا إلى أن أحد الباعة في شارع الثورة أزال الأسعار التي كان يضعها ليرفع الأسعار على مزاجه بعد ملاحظته إقبال الناس دون أي خوف.

وفي جولة للموقع في السوق العتيق بدمشق، قام صاحب احدى بسطات المواد الغذائية برفع أسعاره فجأة دون توضيح وخلال دقائق، وعند سؤاله عن سبب رفع سعر نصف كيلو القهوة 3 آلاف دفعة واحدة، قال «عجبك اشتري ما عجبك لا تشتري».

وأكد متسوقون أن أصحاب المحال والبسطات قاموا بوضع أسعار، كل وفق تقديراته لنسبة ارتفاع الأسعار من الشركات الموردة، ما جعل عملية التسوق صعبة.

ووصل سعر كيلو رز الكبسة إلى 15 ألف ليرة، والرز الإسباني إلى 12 ألف ليرة، وكيلو السمنة 17500 ليرة، وعبوة المرتديلا الوسط 8500 وعبوة الشاي الصغيرة 25 ظرفا بين 5500 و6000 ليرة، وسائل الجلي الجيد 7000 ليرة، ومسحوق الغسيل 17500 ليرة للكيلو من النوع الوسط، ووسطيا ارتفعت أغلب الأسعار خلال يوم الخميس 1000 ليرة.

على صعيد آخر، توقفت بعض محال المفرق في أحياء دمشق عن بيع بعض السلع مثل الزيت والمحارم والقهوة بشكل نهائي بحجة أنهم أنفقوا ما كانوا يعرضون، منتظرين الأسعار الجديدة واستقرار الأسواق الأسبوع المقبل.

ولم تعد أسعار الشركات تحت الرقابة من قبل وزارة التجارة الداخلية التي كانت تحدد سقفا للأسعار بنشرات دورية، ولذلك يتوقع بائعون أن تستمر الأسعار بالارتفاع بقفزات كبيرة مع كل هزة بسوق الصرف، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما الشهر الماضي يقضي بتحرير الأسعار ألغت بموجبه النشرات السعرية الرسمية وتركت تسعير المواد الاستهلاكية لفواتير تداولية تحرر من المنتجين وتجار الجملة والمستوردين.

وبررت الوزارة قرارها بتحرير الأسعار في الأسواق، بالمتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف، خاصة سعر الصرف، وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة، حرصا على استمرارية تدفق المواد في الأسواق، وتداول الفواتير الحقيقية، وانتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش حينها القرار، مؤكدا أن تحرير الأسعار في سورية في ظل غياب المنافسة ستكون حتما نتائجه وارتداداته على المستهلك سلبية.