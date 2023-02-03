أكدت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت تلعب دورا أساسيا رئيسيا في صناعة القرار في الدول المتقدمة، مشيرة الى ان الدول النامية في أشد الحاجة لتقوية روح التطوع وتنشيط منظمات المجتمع المدني ومدها بالمزيد من الحريات لتصحيح مسار المجتمعات والنهوض بها.

وقالت الملا في كلمة لها بمناسبة مرور ‏60 عاما على تأسيس الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية إننا نقف لنستذكر شريطا من المشاهد والأحداث التي كانت مليئة بالحيوية والمثابرة والنضال من أجل تحقيق المساواة والعدالة في الحقوق بين أبناء وبنات هذا الوطن.

وأوضحت انه في كل مرحلة كانت الجمعية تنهض على يد سيدات أثرن الاستمرار والإضافة على ما بناه الجيل المؤسس.

وأضافت ان أهم ما تحقق هو تمكين المرأة الكويتية من حقها السياسي وتبوؤها سدة القضاء وقيادتها للكثير من المناصب الحساسة في الكويت، معربة عن املها في أن تشغل المرأة الكويتية قدرا أكبر من المراكز المهمة في بلدها.

وبهذه المناسبة، وجهت التحية الى النساء اللواتي ساهمن منذ بداية النهضة الحديثة بتأسيس الحركة النسائية في الكويت والتي كانت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أبرز روادها، فلقد بذلت الجمعية الجهود المتواصلة من أجل رفع وعي المرأة وتمكينها من حقوقها بشتى الوسائل على مدى تلك الفترة ابتداء بمحو الأمية بين النساء عام 1978 وإنشاء أول حضانة نموذجية عام 1974.. إلى المطالبة بحقوق المرأة بشتى الميادين.