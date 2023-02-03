صدر مرسوم رقم 18 لسنة 2023 بتعيين مدير عام الهيئة العامة لشوون ذوي الاعاقة جاء فيه:

مادة اولى: تعين بيبي حمد العميري مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بدرجة وكيل وزارة.

مادة ثانية: على وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تنفيذ المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية

كما صدر مرسوم رقم 19 لسنة 2023 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جاء فيه:

مادة اولى: تعين ناهد عبد الرزاق العتيقي نائبا لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة ثانية: على وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تنفيذ المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.