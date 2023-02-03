صدر مرسوم 20 لسنة 2023 بتعيين سفراء غير مقيمين جاء فيه:

مادة أولى:

يعين كل من: 1 - فهد مشاري الظفيري - سفير الكويت لدى جمهورية السودان - بالاضافة الى عمله سفيرا للكويت لدى جمهورية تشاد.

2 - بدر عبدالله المنيخ - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية - بالاضافة الى عمله سفيرا للكويت لدى جمهورية تركمانستان.

3 - صلاح سليمان الحداد - سفير الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة- بالاضافة الى عمله سفيرا للكويت لدى غواتيمالا.

مادة ثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.