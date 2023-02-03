صدر مرسوم رقم 22 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية جاء فيه:

مادة أولى:

يشكل مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية - -لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة - على النحو التالي:

1 - د.ريم غازي سعود الفليج - رئيس مجلس الادارة - المدير العام.

2 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة - عضوا - وزارة الصحة.

3 - نائب المدير العام لشؤون المنافذ للجمارك - عضوا - الادارة العامة للجمارك.

4 - الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك - عضوا - وزارة التجارة والصناعة.

5 - د.شروق عبداللطيف بودي - عضوا متفرغا.

6 - د.حسام فهد العميرة - عضوا متفرغا.

7 - د.وفاء بدر الصباح - عضوا متفرغا.

مادة ثانية:

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.