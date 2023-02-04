يخفض الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة بالقطاع الأهلي ليصبح 40% من أسعار استيرادها

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص جاء فيه:

مادة أولى:

يلغى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد الربح المسموح به في ثمن بيع الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد على 45% خمسة واربعين بالمئة.

مادة ثانية:

يخفض الربح المسموح به في ثمن بيع الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة بالقطاع الأهلي في دولة الكويت، ليصبح بحد اقصى 40% اربعين بالمائة من اسعار استيرادها بعد وصولها ميناء الكويت مع التأمين (CIF) وتوزع نسبة الربح بالتساوي بين الوكيل المحلي والصيدلية.

مادة ثالثة:

يشمل هامش الربح للوكيل والصيدلية جميع المصاريف الإدارية التي يتحملها كل منها، وتشمل كل ما ينفق على الادوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة مقابل استلامها وتخليصها وحفظها وسلامتها منذ وصولها للميناء وحتى تسليمها للمستهلك، مثل: رسوم الجمارك والافراج ومصروفات النقل والتخزين والتأمين، واجور الموظفين وغير ذلك من المصروفات.

مادة رابعة:

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويلغى كل قرار او نص يتعارض مع احكامه، ويعمل به من تاريخ 1/4/2023 وينشر في الجريدة الرسمية.