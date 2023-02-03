أعربت بكين الجمعة عن أسفها لانتهاك منطاد صيني غير مأهول المجال الجوي الأميركي، مؤكدة أن الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم «عن غير قصد»، وذلك بعيد إعلان وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» تعقب منطاد تجسس صينيا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن «المنطاد من الصين وهو منطاد مدني يستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية».

وأضاف البيان «يأسف الجانب الصيني لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأميركي بسبب قوة قاهرة».

وكانت «الپنتاغون» أعلنت أنه يتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة بما في ذلك مناطق تضم مواقع عسكرية حساسة.

وبناء على طلب الرئيس جو بايدن، بحثت «الپنتاغون» في إمكان إسقاط المنطاد، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم فعل ذلك بسبب المخاطر التي يشكلها تساقط الحطام على الناس، بحسب مسؤول دفاعي كبير.

وفي بيانها، قالت «الخارجية الصينية» إن المنطاد خرج عن مساره المحدد بسبب تيار هوائي.

وأوضح البيان أنه «بسبب تيار الرياح الغربية وفي ظل قدرته المحدودة على التوجيه الذاتي، انحرف المنطاد بعيدا عن المسار المحدد له».

وشددت الوزارة على أن «الجانب الصيني سيواصل التواصل مع الجانب الأميركي والتعامل بشكل مناسب مع هذا الوضع غير المتوقع والناجم عن قوة قاهرة».

وقد اعلنت واشنطن أن وزير خارجيتها انتوني بلينكن سيحدد موعدا جديدا لزيارته لبكين بعد «توافر الظروف الملائمة»، وذلك بعد إعلان إرجاء هذه الزيارة التي كانت مقررة يومي الاحد والاثنين المقبلين.

واكد مسؤول اميركي الذي لم يشأ كشف هويته أن الولايات المتحدة لاتزال «واثقة» بقدرتها على إبقاء «قنوات الاتصال مفتوحة» مع الصين رغم قرار الإرجاء الذي أتى بعد رصد منطاد تجسس صيني في الاجواء الأميركية.

الى ذلك، قررت الولايات المتحدة والفلبين إعادة تسيير دوريات بحرية مشتركة بهدف التصدي لقوة الصين العسكرية المتصاعدة، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية.

وأكد البيان أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي زار مانيلا ونظيره الفلبيني كارليتو غالفيز اتخذا القرار «للمساعدة في مواجهة التحديات» الأمنية.

وعلق البلدان الدوريات البحرية في المنطقة المتنازع عليها بشدة في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي.

وأكد مسؤول فلبيني رفيع لوكالة فرانس برس الجمعة، التوصل إلى الاتفاق على الدوريات المشتركة «في اللحظة الأخي أثناء محادثات بين أوستن وغالفيز».

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «سيتم اجراء مزيد من المحادثات (...) بشأن ما نريد فعله بالضبط، وأين نريد القيام بالأمور تحديدا، وكم مرة» وما إذا كانت سفن البحرية أو خفر السواحل ستشارك في الدوريات.

وأضاف: بالطبع تكمن الصعوبة في التفاصيل، فإذا لم نتمكن من الاتفاق على كيفية المضي قدما، لن تتقدم الأمور.

كما كشفت الولايات المتحدة والفلبين عن اتفاق يفسح المجال أمام الجنود الأميركيين للوصول إلى أربع قواعد إضافية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.