تعتزم السلطات الإيرانية فرض شرط ارتداء النساء للزي المحتشم بشكل أكثر صرامة عن طريق المراقبة بالڤيديو.

وقالت صحيفة «اعتماد» الإيرانية الجمعة، إن لجنة العدل البرلمانية ترغب في توسيع نطاق المراقبة المستخدمة بالفعل في حركة المرور على الطرق لتشمل الأماكن العامة. وسيتم تحذير النساء في البداية، عبر رسالة نصية في حالة حدوث مخالفات، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم معاقبة المخالفات بفرض غرامة عليهن.

في غضون ذلك، أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن المخرج الشهير جعفر بناهي بعدما بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الذي استمر قرابة سبعة أشهر، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية وتقارير إعلامية وأطلق سراح بناهي من سجن إوين «بعد يومين على بدئه إضرابا عن الطعام من أجل الحرية»، وفق ما أفاد عبر توتير مركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا، بينما نشرت صحيفة «شرق» الإيرانية صورة لبناهي وهو يعانق أحد أنصاره.

في هذه الاثناء، أثارت صور تداولتها مواقع للتواصل الاجتماعي، يعتقد أنها لطبيب إيراني مسجون يبدو عليه السقم والنحول بعدما أعلن إضرابا عن الطعام دعما للمظاهرات المتواصلة منذ 5 اشهر.

وقال محام إن موكله الذي يدعى فرهاد ميثمي (53 عاما) المسجون منذ 2018 لدعمه ناشطات رفضن سياسة فرض الحجاب بدأ إضرابه عن الطعام في السابع من أكتوبر 2022 احتجاجا على حملة قمع حكومية على المتظاهرين سقط فيها قتلى.

لكن القضاء الإيراني نفى ما قيل عن دخول ميثمي في إضراب عن الطعام وقال إن الصور التي انتشرت انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي تعود إلى أربع سنوات مضت عندما أضرب فعلا وقتها عن الطعام.

ولإثبات هذا نشر موقع نادي المراسلين الشباب للأنباء، وهو وكالة أنباء شبه رسمية يديرها طلاب، ما قال إنها أحدث صورة لميثمي والتي لا يبدو فيها هزيلا وشوهد جالسا على أرضية زنزانته وبجواره كيس للرقائق على ما يبدو.

وكتب المحامي محمد موغيمي على تويتر «حياة موكلي فرهاد ميثمي في خطر... لقد أضرب عن الطعام احتجاجا على أعمال القتل الأخيرة في الشوارع على يد الحكومة» وأشار إلى أنه فقد 52 كيلوغراما من وزنه.

وظهر ميثمي في صور طاويا ذراعيه حول جسده ومستلقيا على ما يبدو أنه سرير مستشفى فيما أظهرته صورة أخرى واقفا وضلوعه وعظامه بارزة.

وكتب روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران على تويتر «صور مروعة للدكتور فرهاد ميثمي، المدافع الشجاع عن حقوق المرأة المضرب عن الطعام في السجن».

وقال إن «النظام الإيراني حرمه ظلما هو وآلاف السجناء السياسيين الآخرين من حقوقهم وحريتهم. والآن يهدد حياته ظلما».

وفي رسالة نشرتها الخدمة الفارسية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أعلن ميثمي ثلاثة مطالب وهي وضع حد لعمليات الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين والمدنيين.

الى ذلك، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بالاندفاع المتهور» لإيران في برنامجها النووي، محذرا طهران من أن استمرار هذا المسار سيكون له حتما عواقب.

جاءت تصريحات ماكرون عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قام بزيارة لفرنسا هي الأولى له منذ عودته إلى سدة الحكم.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صحافي إن ماكرون أكد مجددا الحزم اللازم لمواجهة اندفاع إيران المتهور، والذي إذا استمر سيكون له عواقب لا محالة ومواجهة عدم شفافية طهران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي عن عزمهما «العمل معا» ضد الأنشطة «المزعزعة للاستقرار» لإيران في الشرق الأوسط.

واشنطن تفرض عقوبات على شركة إيرانية لتصنعيها "مُسيرات" للحرس الثوري

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مجلس إدارة شركة بارافار بارس الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة، قائلة إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها حدد ثمانية من كبار المسؤولين التنفيذيين في بارافار بارس لاستهدافهم بالعقوبات، بسبب تصنيع الشركة طائرات مسيرة لصالح الحرس الثوري.

وقال كبير المسؤولين عن العقوبات بوزارة الخزانة الامريكية بريان نيلسون "الكيانات الإيرانية تواصل إنتاج الطائرات المسيرة للحرس الثوري والجيش الإيراني.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، قيودا تجارية جديدة على سبعة كيانات إيرانية لإنتاج طائرات مسيرة تستخدمها روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

وأضيفت الشركات وغيرها من المنظمات إلى قائمة الرقابة على الصادرات التي تشمل الكيانات التي تمارس أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.