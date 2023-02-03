قتل شاب فلسطيني بنيران قوات إسرائيلية بدعوى محاولته الاستيلاء على سلاح جندي قرب حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب بمقتل الشاب عبدالله قلالوة، برصاص قوات إسرائيلية على حاجز «حوارة» جنوب نابلس.

وأضاف البيان أن مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تسلمت جثمان قلالوة، من الجانب الإسرائيلي وتم نقله إلى مستشفى «رفيديا» الحكومي في نابلس حيث تم تشريح جثمانه قبل تشييعه.

من جهتها، قالت الإذاعة الاسرائيلية العامة أن فلسطينيا وصل بمركبته إلى حاجز حوارة وترجل من دون سلاح وحاول الاستيلاء على سلاح أحد الجنود.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية المتواجدة على الحاجز أطلقت النار على الشاب وأصابته بجروح خطيرة أدت إلى مقتله.

من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا الفلسطينية التي تفرض عليها حصارا عسكريا منذ أيام.

وقال مصدر أمني - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم «عقبة جبر» جنوب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 فلسطينيين، خلال حملات دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.