أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا رقم 6 لسنة 2023 بشأن إشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب جاء فيه:

مادة أولى:

تشهر نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب.

مادة ثانية:

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الاساسي في الجريدة الرسمية.

وجاء في ملخص النظام الاساسي للنقابة ما يلي:

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 26/12/2021 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب ويقضي نظامها الاساسي بما يلي:

- يقبل في عضوية النقابة كل من يعمل موظفا بالهيئة العامة للشباب.

- تنعقد الجمعية العمومية للنقابة مرة في شهر فبراير كل سنتين بصفة عادية.

- يتكون مجلس ادارة النقابة من خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة اربع سنوات.

- ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في اول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وامين سر.

- رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للنقابة امام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للنقابة من بداية شهر يناير الى نهاية شهر ديسمبر.

- قيمة الاشتراك كالسنوي لعضوية النقابة هو مبلغ 2 د.ك.

- رسوم الانضمام الى النقابة قدره 5 د.ك يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو او عند اعادة قيده.

- تودع اموال النقابة في احد البنوك الكويتية باسم نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتر التي تمسكها النقابة.