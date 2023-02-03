عقد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وغيره من المسؤولين الحكوميين الجمعة أول اجتماع مع قادة إقليم تيغراي منذ اتفاق نوفمبر الماضي للسلام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت هيئة البث الإثيوبية بأن الجانبين قيما «الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتطبيق اتفاقي بريتوريا ونيروبي للسلام»، وناقشا القضايا التي «تتطلب مزيدا من الانتباه».

وأوضحت أن الاجتماع عقد في منتجع في جنوب إثيوبيا.

وأدى اتفاق للسلام وقعته حكومة أبيي وجبهة تحرير شعب تيغراي في بريتوريا في نوفمبر العام الماضي إلى توقف القتال في شمال إثيوبيا.

وبموجب بنود الاتفاق، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع سلاحها وإعادة سلطة الحكومة الفدرالية في المنطقة مقابل استئناف القدرة على الوصول إلى تيغراي التي انقطعت عن العالم إلى حد كبير خلال الحرب التي استمرت عامين.

وقال المستشار الأمني لرئيس الوزراء الاثيوبي رضوان حسين أن ابي أحمد ومسؤولين حكوميين آخرين «اجتمعوا وعقدوا محادثات مع وفد جبهة تحرير تيغراي بشأن التقدم في عملية السلام».

وأضاف «نتيجة ذلك، مرر رئيس الوزراء قرارات بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية والخدمات المصرفية وغير ذلك من القضايا التي ستعزز الثقة وتسهل حياة المدنيين».

ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف إيصال شحنات الإغاثة بشكل محدود إلى تيغراي التي لطالما واجهت نقصا كبيرا في الغذاء والوقود والنقد والأدوية.

وبدأت خدمات أساسية مثل الاتصالات والخدمات المصرفية والكهرباء تعود ببطء إلى المنطقة التي تعد ستة ملايين نسمة، بينما استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها التجارية بين أديس أبابا وميكيلي عاصمة تيغراي الشهر الماضي.

وبينما أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي أنها بدأت التخلي عن سلاحها، يقول سكان وعناصر إغاثة إن الجيش الإريتري وقوات من إقليم أمهرة المجاور مازالوا في أجزاء من تيغراي حيث يتهمونهم بارتكاب عمليات قتل واغتصاب ونهب.