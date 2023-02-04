من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، طرح "صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "ما برا جرحي"، متعاوناً في ألحانها مع الملحن أحمد الهرمي والموزع الموسيقي زيد نديم، محققة أكثر من مليوني مشاهدة خلال خمسة أيام من عرضها، الى جانب تصدرها قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة "تريند" في موقع "اليوتيوب"، حيث عرضت الأغنية في القناة الرسمية للفنان عيضة المنهالي.

وقد تضمنت كلمات متميزة في وصف مشاعر الحنين وروعة الإشتياق، والذي يقول في مطلعها:

مــا بـرا جـرحي و جـرح الـعام مـر

ولا بـــرد قـلـبـي و حــرّاتـه جــمـر

مــن يــداوي حــر مـابـي يـاحـبيبي

ومــن يـواسي قـلبن أضـناه الـسهر

هذا وقد عرضت الأغنية في جميع المكتبات الموسيقية والمنصات المتخصصة في عرض الأغنيات، وذلك من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، الى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.

مرفق رابط أغنية "ما برا جرحي" في قناة عيضة المنهالي الرسمية:

https://youtu.be/ZfzfRRyyzNc