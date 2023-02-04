انطلاقاً من دورها ورسالتها الداعمة لتحسين الأحوال المعيشية للنازحين السوريين في مخيمات الداخل، أعلنت جمعية "تكوين الإنسانية" الانتهاء من بناء عمارة سكنية وتسليمها لعدة أسر نازحة في مدينة إدلب.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية تكوين الإنسانية م.عبدالله حمود الخالدي في تصريح صحافي: إن الهدف من مشروع العمارة السكنية هو احتضان النازحين السوريين ونقلهم من حياة المخيمات العشوائية إلى وحدات سكنية تحفظ لهم كرامتهم وخصوصياتهم.

وأوضح الخالدي أن الجمعية قامت بتسليم 12 شقة سكنية، لأسر وعائلات عاشوا في مخيمات بلا أدنى مقومات حياتية طيلة السنوات الماضية.

وتابع، لمسنا أثر هذا المشروع المبارك في نفوس الأسر المستفيدة، الذين ظلوا يلهجون بالثناء والدعاء للمتبرعين وللكويت وأهلها المحسنين



كما أشار الخالدي إلى أن مثل هذه العطاءات التكافلية النافعة تعد تجسيداً لأسمى معاني الأخوة بين أهل الإسلام، مصداقاً لقول النبي ﷺ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»

سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المتبرعين الكرام، الذين جادت آياديهم الكريمة بصدقات وزكوات كانت عوناً لإخوانهم المشردين، وغوثاً وأملاً للمحتاجين.