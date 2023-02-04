مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، إن أحكام صنع أو ادخال الحبوب مثل لاريكا و البنتاغون أو مادة الشبو مازالت تندرج تحت قائمة المؤثرات العقلية وليس المخدرات ، وأحكامها مخففة وأقصى عقوبة لها السجن 15 عاما رغم التأثيرات ذاتها المدمرة مثل المخدرات.

وطالبت بضرورة إعادة النظر في العقوبات المخففة لصنع و جلب المؤثرات العقلية لتندرج تحت قائمة عقوبات المخدرات بعد ضبط 15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع ، وأكبر من نصف طن بودرة خام الاريكا في أحد المصانع المحلية ، نتيجة الجهود والمتابعة الحثيثة للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس والقيادات الأمنية .