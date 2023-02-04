منصور السلطان



لقي 3 عمال وأصيب رابع بجروح خطيرة اثر انقلاب سيارتهم مساء امس الاول على طريق الأرتال.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن بلاغا ورد مساء أول من امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق الأرتال، وعلى الفور توجه رجال النجدة والاسعاف والاطفاء لموقع البلاغ، حيث تبين ان سيارة دفع رباعي بها 4 عمال انقلبت بهم عدة مرات، مما نتج عنه مصرع 3 أشخاص مصريين وهندي وإصابة رابع مصري الجنسية بجروح وكسور خطيرة تم نقله بواسطة الإسعاف الجوي الى مستشفى الجهراء، حيث أدخل غرفة العناية المركزة، ورفعت الجثث الثلاث الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.



هذا، وتم فتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث، وإذا ما كان نتج عن انفجار إطار أم بسبب مخالفة قواعد المرور، فيما قام رجال النجدة بتخطيط الحادث ورفع تقرير به.