أعلن مركز نبراس للسنة النبوية، أحد مشروعات جمعية إنسان الخيرية، عن إطلاق مبادرة "الاستشارات الحديثية" المتخصص في علوم السنة النبوية بهدف الإجابة عن الأسئلة والإشكالات والاستفسارات المتعلقة بالسنة النبوية دراية ورواية، وذلك من خلال حساب متخصص عبر منصة توتير، بمشاركة ثلة من المستشارين والمتخصصين في مجال علم السنة النبوية.



وأشارت نبراس إلى أن البرنامج سيقوم على تقديم الإجابات الموثوقة من المستشارين المتخصصين في مجال السنة النبوية يومياً، بهدف التميز في خدمة السنة النبوية وعلومها، ونشرها لعموم الأمة، والمساهمة في الدفاع عن السنة النبوية من خلال رفع الإشكالات الواردة عن السنة النبوية.



وستستفيد المنصة من أصحاب التخصصات الدقيقة في علوم السنة النبوية المتنوعة للمزيد من الإثراء المعرفي العميق، برؤية مستقبلية مبتكرة من خلال تحقيق أكبر كم من البيانات لبناء منصة إلكترونية فعالة تغذي نظام الذكاء الاصطناعي في برامج تخدم السنة النبوية.

وبهذه المناسبة، قال د. محمد حمد العتيبي رئيس مركز نبراس للسنة النبوية: " تدعو جمعية إنسان ومركز نبراس للسنة النبوية الجميع للمشاركة في حساب "الاستشارات الحديثية" والذي سيبث يومياً في تمام الساعة 9 مساءً عبر منصة تويتر".



وأضاف العتيبي: "تلبي هذه المبادرة رغبة طلاب العلم عموماً، وطلاب الحديث بشكل خاص، وعموم الناس حيث تسهم هذه المبادرة في تسليط الضوء على علوم السنة المتنوعة، وتجيب عن الاستفسارات والأسئلة التي يبحث عن إجابتها كثير من الناس، وبمرجعية موثوقة من خلال مشاركة ثلة من المتخصصين في علم السنة النبوية".



وأَشار العتيبي: "مما يزيد من أهمية هذه المبادرة استقطابها للمختصين والأساتذة في مجال السنة النبوية والذين ليست لهم مشاركات خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي" وأكد: "إن مركز نبراس يسعى دوماً من أجل الريادة والتميز في خدمة السنة النبوية وعلومها في شتى المجالات؛ جمعاً بين أصالة الماضي، ومعاصرة الحاضر، واستشراق المستقبل والاستفادة من الطاقات والخبرات البشرية في سبيل نشر صحيح السنة، ودعم المشاريع البحثية والتقنية التي ترتقي بمكانة السنة النبوية وتليق بمنزلتها، يشرف عليه ثلة من المختصين المعتنين بالسنة النبوية، وفتح آفاق الشراكة مع كافة المؤسسات وذوي الخبرة، واستثمار جميع القدرات لتحقيق رؤية المركز".



وفي الختام، تقدم العتيبي بالشكر إلى فريق عمل مركز نبراس للسنة النبوية، وكذلك جمعية إنسان الخيرية على الدعم المتواصل، وإلى جميع المستشارين الذين تكرموا بالمشاركة في هذا المشروع المبارك".



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