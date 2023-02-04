مريم بندق

أعلن مركز التواصل الحكومي، أنه استكمالاً لقرارات لجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد سيتم قريبا إطلاق تطبيق "كويت فيزا" و ادراج هوية العامل الذكية عبر تطبيق "هويتي" .

وحسب بيان مركز التواصل الحكومي، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق عدة أهداف أولها حماية الأسرة الكويتية من العمالة السائبة ودخولهم إلى مساكن الأسر تحت أي ذريعة، وحتى لا تتعرض الأسرة الكويتية للغش التجاري من قبل البعض ممن لا يعمل بمهنته الأساسية، وذلك من خلال الاطلاع على بيانات العمالة المستخدمة قبل السماح لهم بتنفيذ أي اعمال داخل المنازل إلى جانب الحد من التلاعب ومحاربة تجار الإقامات ممن يستغل العمالة في غير أعمالهم أو عقودهم.

وأكد بيان مركز التواصل الحكومي أن من ضمن الأهداف أيضا تأمين دخول العمالة إلى البلاد و الحد من عمليتي التلاعب والتزوير في سمات دخول الوافدين التي يتم إصدارها من وزارة الداخلية، وضمان التحقق بشكل إلكتروني سريع ودقيق قبل صعود الطائرة ودخول البلاد، وحماية المجتمع، والحد من دخول أصحاب السوابق أو المطلوبين قضائيا أو المصابين بالأمراض المعدية.