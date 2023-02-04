الزعابي: ذكرى استقلال السودان تسطر أسمى معاني الوطنية



حنان عبدالمعبود



قدم الوزير المفوض خالد عبدالرحيم الزعابي التهنئة إلى السودان بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد الاستقلال الـ 67، ذاكرا في كلمة له أن مناسبة ذكرى استقلال السودان تسطر أسمى معاني الوطنية وتخلد حب الوطن في نفوس جميع السودانيين عبر حق تقرير مصيرهم ليصبحوا أمة واحدة وصفه بالسودان الحبيب، الشموخ، التاريخ والحضارة.



وفي كلمة له خلال مشاركته حفل اليوم الختامي للدورة الرياضية الذي نظمته سفارة السودان بمناسبة ذكرى الاستقلال بحضور لفيف من السفراء والديبلوماسيين وممثلي السفارات المعتمدة لدى البلاد، وممثل الهيئة العامة للرياضة، وممثل اتحاد كرة القدم رئيس نادي التضامن مبارك النزال وكابتن منتخب الكويت السابق سعد الحوطي، قال الزعابي: «نعتز بوجود شعب عربي أصيل مثل الشعب السوداني المكافح من أجل استقلاله ووحدة أراضية والرخاء والاستقرار والتقدم نحو التنمية.



من جانبه، قال سفير السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة إن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات أخوية أزلية في شتى المجالات، مشيدا بدور الكويت وأياديها البيضاء التي تمدها للسودان في أوقات الشدة على نحو ما شهدناه في كارثة الفيضانات الأخيرة، وكذلك الكثير من القروض والمنح لتمويل مشروعات التنمية المختلفة هناك.



واستذكر استضافة الكويت منذ استقلالها أعدادا كبيرة من أبناء الجالية السودانية وإسهام هؤلاء في النهضة الاقتصادية والاجتماعية فيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزامن احتفالات السودان هذه المرة مع احتفالات الكويت الشقيقة بعيدها الوطني وعيد التحرير، مهنئا البلدين حكومة وشعبا.



وكشف السفير السوداني عن تطلعه للتفكير في إطلاق فعاليات أخرى يتم تنظيمها بالكويت كدوري للجاليات والفرق الرياضية الكويتية، ودوري السفارات على غرار ذلك الذي نظمته وزارة الخارجية الكويتية في رمضان عام 2013، لتكون هذه الأنشطة سانحة لإثراء النشاط الرياضي والاجتماعي بين الجاليات.