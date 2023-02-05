وزعت جمعية الهلال الأحمر ملابس على أربعة آلاف أسرة نازحة في محافظة (مأرب) اليمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام الثامن على التوالي.



وقال مدير عام الجمعية ورئيس الوفد الزائر لليمن عبدالرحمن العون في تصريح لـ (كونا) خلال التدشين إن الجمعية وزعت بالتعاون مع شريكها المحلي (مؤسسة استجابة للأعمال الإغاثية) ملابس للأطفال والنساء من الأسر النازحة في محافظة (مأرب).



وأضاف أن هذه المساعدات تهدف لتلبية احتياجات الأسر النازحة لإدخال البهجة والسرور على أفرادها والتخفيف عنهم.



وأشار إلى أن هذه المساعدات هي جزء يسير من الجهود الإغاثية والمشاريع التنموية والإنسانية التي تنفذها الكويت دعما للشعب اليمني الشقيق، لافتا إلى أن (الهلال الأحمر) يؤدي جهودا كبيرة في اليمن أسهمت في تخفيف معاناة مواطنيه وتحسين معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم من خلال مشاريع المياه والمستشفيات والمدارس ودور الأيتام والمخيمات الطبية الجراحية المجانية.



وأكد أن الكويت تحرص دائما على الوقوف مع أشقائها في اليمن الذين ترتبط بهم بروابط إخاء وعلاقات تاريخية متجذرة.