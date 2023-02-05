

اختتم وفد فريق جامعة الكويت للمناظرات مشاركاته في بطولة آسيا الثانية للمناظرات باللغة العربية، والتي أقيمت في سلطنة عمان برئاسة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.محمد الظفيري، والمشرف العام ومدرب الفريق د.نوال الكندري، والمحكم عبدالله المطيري، ورئيس قسم العلاقات العامة للعمادات النوعية أمل الكندري.



وأشادت المشرف العام ومدرب فريق جامعة الكويت د.نوال الكندري بالتنظيم المميز الذي قامت به وزارة التراث والسياحة ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، وبدور مركز مناظرات قطر ومركز مناظرات عمان والفريق الوطني للمناظرات فيما قدموه للمشاركين في البطولة طوال فترة الإقامة، مثنية على فريق طلبة جامعة الكويت المشارك وهم الطالب خالد القحطاني من كلية الهندسة والبترول، والطالبة رغد الربيعان من كلية الحقوق، والطالبتان ياسمين العازمي ومرام الغربة من كلية الطب.



كما أكدت د.الكندري أن جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة تدعم دائما الأنشطة الطلابية الشبابية مثل دوري المناظرات، مبينة أهمية المشاركة في البطولات المحلية والدولية والعالمية.



ونوهت د.الكندري بأن نشاط المناظرات يدعم حرية الرأي والحوار البناء المثري وتقبل الرأي الآخر، متمنية كل النجاح لطلبة جامعة الكويت وأن يحققوا دائما مراكز متقدمة.



هذا، وقد قامت جامعة الكويت ممثلة بقياديي فريق جامعة الكويت بتكريم القائمين والمنظمين وهم كل من مركز مناظرات قطر، ووزارة التراث والسياحة ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، والفريق الوطني للمناظرات بالكويت.