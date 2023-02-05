

الدوحة - فريد عبدالباقي



اقترب الاتحاد القطري من الكشف عن هوية المدير الفني لمنتخب قطر الأول، وذلك لخلافة المدرب الإسباني السابق فيليكس سانشيز، والذي انتهى تعاقده بنهاية العام الماضي، وقد اتفق الطرفان على عدم تمديد التعاقد بينهما عقب توديع «العنابي» منافسات كأس العالم قطر 2022، من دور المجموعات.



ويتواجد المدرب البرتغالي السابق لمنتخب إيران كارلوس كيروش في الدوحة من أجل وضع الرتوش الأخيرة على بنود التعاقد مع الاتحاد القطري لتدريب العنابي خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد ارتباطات عديدة أبرزها بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 والتي ستقام مطلع العام المقبل في الدوحة، حيث يخوض العنابي البطولة باعتباره بطلا للنسخة الماضية الإمارات 2019.



هذا، وتختتم اليوم مباريات الجولة الـ 13 من الدوري القطري لكرة القدم، حيث يلتقي المرخية (9 نقاط) مع قطر (19 نقطة) في الـ 4:35 عصرا على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، والذي يستضيف أيضا لقاء الشمال (10 نقاط) والسيلية (4 نقاط) في الـ 7:00 مساء.



وإلى ذلك، تقدم نادي العربي بطلب إلى مؤسسة دوري نجوم قطر بإقامة مبارياته المقبلة أمام السد يوم 9 الجاري في الدور نصف نهائي كأس قطر لكرة القدم 2023 لملعب محايد، بدلا من الملعب الذي اختارته المؤسسة بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك تماشيا لمبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لأن الملعب خاص بنادي السد.



وفي الوقت الذي رفض الاتحاد القطري طلب نادي قطر برفع البطاقة الصفراء عن محترفه العراقي بشار رسن خلال لقاء قطر والعربي الاثنين الماضي في الجولة الـ 12 من دوري نجوم QNB والتي انتهت بفوز قطر 3-2، ونشر النادي القطري بيانا أكد خلاله أن الاتحاد القطري اعتبر أن العراقي رسن تدخل بشكل متهور، وبذلك سيغيب اللاعب بشار رسن عن لقاء فريقه أمام المرخية بسبب تلقيه البطاقة الحمراء.