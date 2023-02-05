بيروت - عامر زين الدين



رأى رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، أن «الظروف السياسية الراهنة أكثر خطورة مقارنة بالمراحل الأخيرة التي مر بها لبنان على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وربما الأمنية، لذا من غير المقبول إطلاقا الركون إلى تمديد الوقت الضائع بمزيد من تداعيات الفراغ والدوران في الحلقة المفرغة ذاتها».



وأضاف أن «مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي هي لإنهاء تلك المرحلة وفتح آفاق جديدة تكرس الوصول إلى شخصية لا تعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي ولا تحديا للآخر ومقبولة عربيا ودوليا».



وأضاف في تصريح على هامش استقبالاته في قصر المختارة أمس، ان «الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان مما يتخبط به من أزمات متفاقمة يبدأ باستحقاق رئاسة الجمهورية لوقف التصدع الذي أصاب مؤسسات الدولة وعلاقات لبنان بالمجتمع الدولي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتاليا بلوغ مرحلة النهوض اللازمة».



من جهة ثانية، أثار جنبلاط مسألة التعديات التي تطول شبكة الكهرباء العامة، والتي من شأنها زيادة معاناة المواطنين حيال القضايا الحياتية الملحة من مياه وكهرباء، وذلك بعد استماعه لشكاوى رؤساء بلديات ابلغوه عن سرقات في مناطق متفرقة، داعيا في هذا المجال «الجهات الأمنية المولجة لتكثيف جهود الحماية ومنع انتشار مثل هذا التفلت».



وقال جنبلاط: «ليس أمامنا سوى المزيد من الصبر والصمود لاجتياز المرحلة القاسية التي نعيشها»، وأضاف: «نقوم بمبادرات نأمل لها النجاح بهدف وقف التدهور وإعادة وضع البلد والدولة على السكة الصحيحة».