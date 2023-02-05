محمد الجلاهمة



هنأ القمص بيجول الأنبا بيشوي الكويت قيادة وشعبا بالأعياد الوطنية. وقال: أود وبالإنابة عن نيافة الأنبا انطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى وعن إخواني كهنة الكنيسة القبطية وأبناء الكنيسة القبطية أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خالص التهاني بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ62 وعيد التحرير الـ32.



كما هنأ رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.



وقال الأنبا بيجول في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه المناسبة الغالية تدعونا الى ان نستذكر قيم السلام والإنسانية والحرية وقيم التضحية والفداء لأجل الكويت الغالية ونهج الكويت المسالم واحتضانها مئات الآلاف من المقيمين.



وأعرب القمص بيجول عن امله في ان يديم لنا نعمة الأمن والاستقرار وأن يعيد أمثال هذه الأعياد وأن يرفع الله عن العالم العنف والحروب والغلاء والوباء.



هذا، وبالتزامن مع رفع علم الكويت ايذانا ببدء احتفالات الاستقلال والتحرير قامت الكنيسة القبطية في حولي بوضع عدة لوحات احتفائية والتزين بالإضاءات المبهجة. وتضمنت اللوحات الكبيرة التي وضعت على أرجاء الكنيسة «دام لنا سمو الأمير .. رجل النهضة والمحبة والسلام واحة المحبة.. كويت المشاعر والإنسانية... حامل مشعل الوطنية والإخاء بشهادة الجميع .. دامت لنا وللكل».