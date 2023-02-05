نصدر اللحوم والمواشي إلى الكويت وتوزعها بدورها على منطقة الخليج

نعمل على إحضار المزيد من العمالة الماهرة إلى الكويت في القطاع الصحي



دارين العلي



قال سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى البلاد د.مانيليسي جينجي إن العلاقات بين بلاده والكويت جيدة جدا على مختلف الصعد والمجالات السياسـيـــة والتجاريـــة والسياحية والثقافية، مؤكدا أن البلدين يدعمان بعضهما البعض في المحافل الدولية.



وأكد السفير جينجي خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله يوم أمس الأول، اهتمام سفارة بلاده بتعريف الكويتيين والمقيمين في الكويت بما تزخر به جنوب أفريقيا من مقومات سياحية كبيرة لا يعرفها الكثيرون في المنطقة.



وذكر أن هناك نحو 300 مواطن جنوب أفريقي يعملون في الكويت في قطاعات الهندسة والتعليم، مشيرا إلى انهم يعملون حاليا على إحضار المزيد من العمالة الماهرة للكويت في القطاع الصحي من أطباء وممرضين، إذ يوجد في بلاده أفضل المستشفيات العالمية.



وأشار إلى أن الاقتصاد في جنوب أفريقيا يعتبر من أكبر الاقتصادات نموا في القارة الأفريقية إضافة لكونها الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في G20، معربا عن تقديره للاستثمارات الكويتية في جنوب أفريقيا عن طريق هيئة الاستثمار الكويتية في عدة مجالات.



وقال إن جنوب أفريقيا مفتوحة للأعمال وتعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك: التعدين والمنتجات الزراعية والمعالجة الزراعية والثروة الحيوانية والأدوية والمعدات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والهندسة والبناء والتطوير العقاري والخدمات المصرفية الخدمات والتخزين والخدمات اللوجستية.



الأمن الغذائي



وأكد السفير د.مانيليسي جينجي أن التركيز حاليا على الاستثمارات التي تدعم الأمن الغذائي في الكويت، مشيرا إلى توافر العديد من المنتجات الغذائية الجنوب أفريقية في الكويت من خضار وفواكه، وكذلك لحوم الأبقار والمواشي الحية التي تستوردها البلاد وتوزعها بدورها على منطقة الخليج، في ظل وجود اتفاقية بين البلدين بشأن تصدير اللحوم. وأوضح أن الكويت أصبحت سوقا مهما للمنتجات الغذائية عالية الجودة في جنوب إفريقيا، والتي تشمل الفواكه والخضراوات الطازجة واللحوم المبردة والعصائر والتوابل وتوابل السلطة والحبوب ومنتجات الألبان وغيرها. يمكن العثور على هذه المنتجات في الجمعيات التعاونية والأسواق الخاصة.



خط طيران مباشر



وقال سفير جنوب أفريقيا إن هناك رغبة متبادلة بين البلدين لإنشاء خط طيران مباشر، لافتا إلى أن الكويتيين بحاجة لتأشيرة دخول لجنوب أفريقيا لكنها بدون رسوم ومجانية لفترة 90 يوما وتستغرق نحو أسبوع للإصدار، مشيرا إلى أن 1179 مسافرا من الكويت ذهبوا إلى جنوب أفريقيا خلال العام الماضي.



وأشاد بالدور الكويتي المتنامي في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن السفير الكويتي في جنوب أفريقيا محال إلى عدة دول أفريقية، موضحا أن وجود 34 سفيرا أفريقيا في الكويت يدل على قوة العلاقات الكويتية - الأفريقية.



وقال إن وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية زارت الكويت 2021 ووقعت خلال زيارتها اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة الثنائية للتعاون والتي ستعقد اجتماعها في جنوب أفريقيا قريبا، كما أن هناك تحضيرات لزيارة رسمية لرئيس جنوب أفريقيا للبلاد هذا العام.



مستثمرون وشركاء



وتحدث السفير جينجي عن المستثمرين المحليين والشركات التجارية التي تتعامل مع بلاده مثل الهيئة العامة للاستثمار (KIA)، والشركة الكويتية لاستيراد قطع غيار السيارات (KAPICO)، ومجموعة أسيكو، والثانديوي سفاري، وشركة المواشي، ولولو هايبر ماركت، وشركة يونيفرسال الأبرار لتجارة المواد الغذائية واللحوم، وشركة المتحدة، الشركة العالمية لتجارة اللحوم والمواد الغذائية، وهناك شركات جنوب أفريقية أخرى موجودة في الكويت من خلال الامتياز، مثل



The Meat Co وMugg & Bean وOcean Basket.