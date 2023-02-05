ضمن جهوده المستمرة في دعم شريحة الشباب ودعم القدرات الوطنية، شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في مؤتمر تدشين برنامج «عيش التخصص» الذي تنظمه جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) وبرعاية استراتيجية من «بيتك»، حيث يمنح البرنامج فرصة ثمينة للطلبة والطالبات لممارسة تخصصاتهم بشكل عملي ومهني مع مؤسسات رائدة بمجالات مختلفة.



وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، قال نائب المدير العام لعمليات الموارد البشرية والمكافآت في «بيتك»، طلال المطيري إن برنامج «عيش التخصص» خطوة في الاتجاه الصحيح نحو صقل مهارات الطلبة والطالبات وتطوير قدراتهم بخبرات ميدانية وتمكينهم من الاحتكاك المباشر مع ظروف بيئة العمل ومعرفة متطلباته، مؤكدا حرص «بيتك» على رعاية مثل هذه البرامج والمبادرات بما يعزز دوره في المساهمة في تطوير مجال التعليم بشكل فعلي وواقعي.



وأضاف أن هذه المبادرة كانت محل ترحيب من الإدارات ذات الصلة في «بيتك» متمثلة في إدارة الموارد البشرية وإدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لتدريب كوكبة من الطلبة والطالبات بشكل ميداني تحت إشراف نخبة من فريق العمل في البنك، حيث أعدت إدارات «بيتك» منهجا عمليا متكاملا يعزز المكتسبات العلمية ويصقلها عمليا في مجال تنفيذ المشاريع والحلول التكنولوجية، ومعرفة مراحل اختبارها وطرحها وطرق التعامل مع التحديات خلال تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى الكثير من المهارات العملية التي تثري بشكل كبير تخصصاتهم.



وأشار المطيري في هذا الصدد إلى أن «بيتك» يحرص على مواصلة الشراكة وتطوير قنوات التواصل بينه وبين جامعة الخليج، حيث جرى توقيع أول مذكرة تفاهم عام 2014، ويسعى البنك كذلك إلى تعزيز شراكاته مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في مبادرات وأنشطة مختلفة بما يشكل قيمة مضافة للطلبة والشباب ويعزز ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية.



وفي ختام كلمته، أعرب المطيري عن أمله في أن يحقق برنامج «عيش التخصص» أهدافه المرجوة وأن يعود بالفائدة على الطلبة والطالبات ويصقل مهاراتهم المهنية.