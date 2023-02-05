وجّه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير التعليم العالي د.حمد العدواني نص على ما يلي: أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن حاجتها إلى تعيين معيدي بعثات من الكويتيين وذلك لإيفادهم في بعثة دراسية للحصول على درجات علمية (الماجستير والدكتوراه).



ذكر في الشرط السابع من الشروط العامة للإعلان المذكور أعلاه «أن يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية والاختبارات المطلوبة بنجاح»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الاختبارات المطلوب اجتيازها من المتقدمين؟



2- هل أعلن المتقدمون بموعد الاختبار بوقت كاف؟ مع تزويدي بموعد الاختبار وتاريخ إعلان المتقدمين بموعد الاختبار.



3- ما مدى تطابق أسئلة الاختبارات مع التخصصات المطلوبة للمتقدمين؟ وهل وضعت الأسئلة لكل متقدم بحسب تخصصه؟



4- هل كانت أسئلة اختبار المتقدمين في كلية التربية الأساسية «قسم مناهج وطرق التدريس» تنطبق مع التخصصات المطلوبة للمتقدمين للقسم العلمي المذكور؟



5- صورة ضوئية من نماذج الاختبارات التي أداها المتقدمون لجميع التخصصات.



وجاء السؤال الثاني كما يلي: في شأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1- ما الإجراءات بحسب النظم واللوائح في تشكيل لجنة اختيار المدير العام في مايو 2021؟



2- عطفاً على النقطة الأولى، هل شكلت لجنة اختيار جديدة لمنصب المدير العام مع مراعاة الاعتبارات القانونية والحيادية في تشكيلها لاختيار الأكفأ من المتقدمين؟



وجاء سؤاله إلى وزير المالية كما يلي: بخصوص الخطوط الجوية الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من العقود التي أبرمت لشراء وإعادة هيكلة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وقيمة تلك العقود بالدينار الكويتي وحالة الطائرات التي تسلمتها من تاريخ 2018/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.



2- هل توجد طائرات اشتريت أو أعيدت هيكلتها لصالح الخطوط الجوية الكويتية من خلال شركة بوينغ أو شركة إيرباص ولم تدخل الخدمة حتى الآن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالآتي:



أ- حالة تلك الطائرات التي تسلمت.



ب- أسباب عدم استخدام وتشغيل تلك الطائرات.



ج- صورة ضوئية من عقود تلك الطائرات.



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد حالات الأخطاء الطبية في المستشفيات سواء كانت نتيجة تشخيص خاطئ أو عملية جراحية خاطئة، والمضاعفات التي أصابت المرضى نتيجة تلك الأخطاء الطبية وذلك من تاريخ 2020/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.



2- الإجراءات المتبعة من الوزارة تجاه الدكتور والمريض في الحالات التي وردت في البند السابق.



3- وردتني معلومات عن وجود مريض في مستشفى حامد العيسى لزراعة الأعضاء يدعى جابر عبدالله العنزي تعرض لتشخيص طبي خاطئ أدى إلى انتكاس حالته الصحية وقد يؤدي إلى بتر يده، في حال صحة تلك المعلومات، يرجى تزويدي بالآتي:



أ - أسباب تجاهل قيادات وزارة الصحة لمناشدات والد المريض؟



ب - ما الإجراءات المتخذة تجاه الدكتور الذي تسبب بتدهور حالة المريض المذكور نتيجة التشخيص الخاطئ؟



ت - ما الإجراءات الصحية المتخذة تجاه المريض المذكور بعد التشخيص الخاطئ؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة ومشروعات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تشجير مدينة جابر الأحمد؟



2- ما خطة ومشروعات الهيئة بما يخص إنشاء الحدائق العامة وتطويرها في مدينة جابر الأحمد؟



3- المدة الزمنية لتنفيذ خطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة لإنشاء الحدائق العامة وتطويرها وتشجير مدينة جابر الأحمد.