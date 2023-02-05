وجّه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن مستوصف القيروان جاء في نصه:



تعد المراكز الصحية (المستوصفات) هي التي تقدم الرعاية الصحية الأولية اللازمة، ويجب أن تعمل خلال 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع من أجل سلامة المواطنين وتخفيف العبء على المستشفيات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - لماذا لا يفتح مستوصف القيروان على مدار الأربع والعشرين ساعة لخدمة أهالي منطقة القيروان؟



2 - هل لدى الوزارة خطة لافتتاح المستوصف طوال اليوم، وفي كل أيام الأسبوع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالأسباب.