وجه النائب د.محمد الحويلة 18 سؤالا إلى 11 وزيرا هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال مشترك إلى 11 وزيرا



ونص السؤال على ما يلي:



صدر القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢١ بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ والذي نص في المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي بمبلغ (٦٠٠) مليون دينار كويتي بميزانية وزارة المالية يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة لصرف مكافأة للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة أزمة كورونا.



ونظرا لشكوى العديد من الموظفين في الدولة من تأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية لهم وكذلك عدم صرفها للمستحقين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) هل تم صرف مكافأة الصفوف الأمامية للمستحقين لها في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم صرفها حتى الآن؟ وما الموعد المحدد للصرف؟



(2) كم يبلغ عدد المستحقين للمكافأة؟ وما قيمة الميزانية المرصودة لذلك؟



(3) كم عدد التظلمات التي قدمت بشأن صرف هذه المكافأة؟ وما الإجراءات التي اتخذت تجاه هذه التظلمات؟



(4) ما الآلية المتبعة في صرف هذه المكافأة؟



سؤال مشترك إلى 5 وزراء



ونص السؤال على ما يلي:



صدر المرسوم رقم (81) لسنة 2022 بتعديل المادة (41) من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية متضمنا إمكانية استبدال رصيد الإجازات نقديا لموظفي الدولة أثناء الخدمة، وذلك بهدف حماية حقوق الموظفين من خلال تمكينهم من الحصول على مقابل الإجازات الدورية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) هل تم صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات للموظفين المستحقين في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة النفي فما أسباب ذلك؟ وما الموعد المحدد للصرف؟



(2) كم الميزانية المرصودة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للموظفين؟



(3) كم عدد المتقدمين لطلب صرف البدل النقدي عن رصيد إجازاتهم الدورية؟



(4) هل تم رفض طلبات للموظفين المتقدمين للحصول على البدل النقدي عن رصيد إجازاتهم الدورية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم عدد هذه الطلبات؟ وما أسباب رفضها؟



(5) ما الشروط والضوابط التي وضعت لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للموظفين؟



سؤالان إلى وزيرة الأشغال



السؤال الأول: يعد مشروع ميناء مبارك الكبير أحد أهم وأكبر مشاريع التنمية في الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما نسبة إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الموعد المحدد لبدء تشغيل الميناء؟ وما سعة الميناء؟ وما التكلفة الإجمالية للمشروع؟



(2) ما تاريخ الإنجاز التعاقدي للمشروع؟ وما نسبة التأخير وأسبابها؟



(3) هل تم وقف العمل بالمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب ذلك؟



(4) كم عدد الأوامر التغييرية التي أجريت على المشروع والقيمة المالية لها؟ وما أسباب ذلك؟



(5) هل تم تطبيق غرامات التأخير نتيجة التقصير في تنفيذ أعمال المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك والقيمة المالية لهذه الغرامات.



السؤال الثاني: ذكر تقرير ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2020/ 2021عن استمرار تعطيل الورش المركزية لوزارة الأشغال العامة (ورشة صبحان - ورشة الشويخ) بسبب عدم توافر عمالة فنية متخصصة لتشغيلها ما أدى إلى عدم الاستفادة من الآلات والمعدات المتوقفة عن العمل بتلك الورش ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) لماذا لم توفر العمالة الفنية اللازمة لاستمرار عمل هذه الورش؟ وما المعوقات التي تواجه وزارة الأشغال العامة لإعادة تشغيل هذه الورش؟



(2) هل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير تلك التخصصات الفنية من العمالة الكويتية لتشغيل المعدات في هذه الورش؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي برد ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب ذلك؟