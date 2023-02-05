

وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 4 أسئلة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن إجراءات تسهيل عبور جماهير كأس الخليج لمدينة البصرة عبر منفذ (العبدلي - صفوان) البري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن جهاز المراقبين الماليين، ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن الحدائق العامة في المناطق السكنية، ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال إلى وزير الداخلية



نظرا لقرب بطولة كأس الخليج (25) المقامة في مدينة البصرة، ونظرا لتوقع توافد عدد كبير من الجماهير من الكويت والخليج للبصرة خلال هذه الفترة ودخولهم عبر منفذي العبدلي وصفوان، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتسهيل عبور الجماهير من الكويت والخليج لمدينة البصرة عبر منفذي (العبدلي - صفوان) البريين؟



2- هل نسق مع الجهات المعنية في جمهورية العراق لتسهيل عبور الجماهير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الإجراءات.



3- وردت إلينا العديد من الملاحظات على تردي الخدمات في منفذ العبدلي، وتهالك بعض المرافق التابعة للمنفذ، فما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للنهوض بخدمات ومرافق منفذ العبدلي؟



سؤال إلى وزير التجارة



نظرا لقرب بطولة كأس الخليج (25) المقامة في مدينة البصرة، ونظرا لتوقع توافد عدد كبير من الجماهير من الكويت والخليج للبصرة خلال هذه الفترة ودخولهم عبر منفذي العبدلي وصفوان، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك لتسهيل عبور الجماهير من الكويت والخليج لمدينة البصرة عبر منفذي (العبدلي - صفوان) البريين؟



2- هل نسق مع الجهات المعنية في جمهورية العراق لتسهيل عبور الجماهير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الإجراءات.



3- وردت إلينا العديد من الملاحظات على تردي الخدمات في منفذ العبدلي، وتهالك بعض المرافق التابعة للمنفذ، فما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك للنهوض بخدمات ومرافق منفذ العبدلي؟



سؤال إلى وزير المالية



ورد في كتابكم رقم (1078) في تاريخ 2022/12/6 أن ارتفاع بند (الإيجارات) في ميزانية جهاز المراقبين الماليين من 26 ألف دينار إلى 683 ألف دينار للسنة المالية 2023/2022 كان بسبب تغطية تكاليف استئجار مقر الجهاز في برج (التوأم - المرقاب) وأن وزارة المالية وافقت على هذه الزيادة بموجب كتابها رقم (22025) في تاريخ 2021/9/30، رغم أن عدد موظفي الجهاز العاملين في المقر الرئيس للجهاز (59) موظفا.



ولما كانت موافقة وزارة المالية على زيادة بند (الإيجارات) في ميزانية الجهاز 26 ضعفا يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2014 في شأن حث جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها، كذلك يخالف جميع برامج عمل الحكومة وخططها التنموية في السنوات السابقة والحالية في شأن إلزام الجهات الحكومية بترشيد النفقات العام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب موافقة وزارة المالية على زيادة بند الإيجارات في ميزانية الجهاز إلى 26 ضعفا رغم مخالفة هذه الزيادة قرار مجلس الوزراء المشار إليه وبرامج عمل الحكومة في ترشيد الإنفاق؟



2- هل أبدى مكتب التفتيش والتدقيق في وزارة المالية أي رأي في شأن موافقة مسؤولي الوزارة على زيادة بند الإيجارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا الرأي.



3- ما سبب عدم زيادة مكاتب العمل المخصصة للجهاز في مجمع الوزارات بدلا من تكليف ميزانية الدولة 683 ألف دينار سنويا إيجارا لمقر الجهاز؟ يرجى بيان جميع الجهات الحكومية التي تعمل في مجمع الوزارات، وعدد مكاتب العمل الشاغرة والمشغولة في المجمع حتى تاريخه.



4- ما قواعد وضوابط وآليات دراسة وبحث طلبات الجهات الحكومية في شأن طلب الموافقة على زيادة بند الإيجارات؟



5- جدول بمطالبات الجهات الحكومية في شأن الموافقة على زيادة بند الإيجارات في ميزانياتها، على أن يتضمن الجدول (أسماء الجهات، وقيمة الإيجارات، وسبب الطلبات، ورد وزارة المالية)، وذلك منذ السنة المالية 2019/2018 حتى تاريخه.



6- هل قدمت وزارة المالية أي توصيات لتخفيض بند الإيجارات في ميزانيات الجهات الحكومية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه التوصيات وما تم بشأنها.



7- هل تضمنت التوصيات المشار إليها في البند السابق تطبيق نظام العمل عن بعد؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما السبب؟



سؤال إلى وزير شؤون البلدية



صرح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق في تاريخ 2021/4/18 عن وجود توجه لتسليم الحدائق الواقعة داخل المناطق السكنية للجمعيات التعاونية لإدارتها وتطويرها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتنفيذ التوجه المشار إليه في ديباجة السؤال؟ وما الموعد المتوقع لبدء تنفيذ التوجه؟



2- هل توجد أي عراقيل تشريعية أمام تحقيق هذا التوجه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه العراقيل.



3- هل توجد أي عراقيل إدارية أو فنية لتحقيق هذا التوجه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه العراقيل.