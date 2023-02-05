

أعلنت شركة زين الكويت عن أسماء الشركات الكويتية التكنولوجية الناشئة التي ستزور ثاني محطات برنامج التسريع الإقليمي في الرياض خلال مؤتمر LEAP العالمي المتخصص بالتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وذلك ضمن الدورة السابعة من برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة.



وأعلنت زين عن أسماء الشركات الكويتية العشر وهي منصة Octopus AI لإدارة رعاية العملاء بالذكاء الاصطناعي، ومنصة Baims التعليمية الرقمية، وتطبيق +BNCHR لخدمات السيارات والمساعدة على الطريق، ومنصة Bookr للحجوزات الإلكترونية، وتطبيق Ghaseel لخدمات العناية بالمركبات، وتطبيق Li3ib لحجوزات الملاعب الرياضية، ومنصة Looksie للتسوق الإلكتروني، ومنصة Ruba لإدارة مدفوعات التعليم والمدارس إلكترونيا، ومنصة RZQ لتوصيل الطلبات الاستهلاكية، ومنصة Spedia التعليمية الإلكترونية.



وسيشارك أصحاب هذه الشركات في ثاني محطات البرنامج الإقليمي الخاص بـ ZGI، والذي سيستمر على مدار أربع أيام في الرياض، وبالتحديد في النسخة الثانية من مؤتمر LEAP العالمي الذي يجمع أكثر من 100 ألف مبتكر تقني وخبير من جميع أنحاء العالم لاكتشاف الأفكار الخلاقة والرائدة، وبناء شراكات جديدة، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والملهمين لبناء مستقبل أكثر ابتكارا.



ورأت زين احتياج الشركات الناشئة الكويتية وطموحها للتوسع في أسواق المنطقة، وقد اختارت هذا المعرض لمحطتها الثانية كون السوق السعودي يعد من أهم وأكبر الأسواق الإقليمية، وخاصة مع قرب المساحة الجغرافية والتشابه الكبير في الثقافة والجمهور المستهدف، مما يشكل فرصة ذهبية للمشاركين في البرنامج للاستفادة من ورش العمل والخبرات في LEAP ودراسة خطط توسعهم في السوق الإقليمي انطلاقا من بوابة السوق السعودي.



وفي أواخر العام الماضي، نظمت زين فعالية Super Saturday التي قام المبادرين المشاركين في برنامج ZGI من خلالها باستعراض شركاتهم الناشئة وأهدافهم الاستراتيجية وخطط عملهم أمام لجنة التحكيم المكونة من خبراء ريادة الأعمال والابتكار وممثلي الشركات الاستثمارية وشركات تسريع الشركات الناشئة، حيث قامت اللجنة بدراسة وتقييم جميع المشاركين واختيار 30 شركة لتنضم إلى برنامج التسريع الإقليمي، منها 10 شركات شاركت في أولى محطات البرنامج في دبي، بالإضافة إلى الشركات العشر أعلاه التي ستشارك في المحطة الثانية بالرياض.



المشاريع العشر



Octopus AI: منصة رقمية ذكية تجمع محادثات العملاء من قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيق WhatsApp في مكان واحد، وهي تعتبر منصة برمجية رائدة لإدارة علاقات العملاء (CRM)، وتساعد الشركات على بناء علاقة مستدامة وطويلة الأمد مع عملائهم عبر مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.



Baims: منصة تعليمية إلكترونية تقدم دروس مسجلة لطلبة المرحلة الجامعية في الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن وتركيا، وهي تهدف إلى إدخال التحول الرقمي إلى مفهوم الدروس الخصوصية التقليدية من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لدراسة المادة العلمية بالوتيرة التي تناسبهم من خلال دروس مسجلة، مع إمكانية تسجيل الملاحظات والمشاركة في الدروس الحية وأخذ الاختبارات المصغرة وغيرها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.



BNCHR+: تطبيق يقدم مجموعة واسعة من خدمات صيانة السيارات التي تمتاز بالسرعة والكفاءة في موقع تواجد العميل، بحيث يمكن للعملاء طلب خدمات المساعدة على الطريق بضغطة زر ومتابعة وصول مقدم الخدمة بشكل حي على الخريطة.



Bookr: منصة تقدم مجموعة كبيرة من الحلول البرمجية القائمة على السحابة لتقديم خدمات نقاط البيع للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع العناية الشخصية والصالونات، بحيث تقدم عملية سهلة وبسيطة لحجز المواعيد لتكون نقطة الربط بين العملاء والشركات المقدمة للخدمات، وتستقبل Bookr مئات الحجوزات شهريا.



Ghaseel: يقدم تطبيق «غسيل» طريقة سهلة وسريعة لطلب خدمات الغسيل والعناية بالمركبات بأنواعها في الوقت والمكان الذي يفضله العميل، وهو أول تطبيق لخدمات غسيل السيارات في الكويت.



Li3ib: يوفر تطبيق «لعب» منصة سهلة وبسيطة لحجز الملاعب الرياضية لممارسة أي رياضة مثل كرة القدم والبادل والتنس والدراجات الهوائية.



Looksie: سوق اجتماعي إلكتروني لشراء وبيع المنتجات المميزة المصنوعة يدويا في الشرق الأوسط، بحيث يوفر مساحة للمبدعين الشغوفين بالإبداع لشراء وبيع والمشاركة في كل الأعمال اليدوية المميزة.



Ruba: سوق إلكتروني موحد لإدارة جميع الاحتياجات المالية المختصة بالتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث يوفر خطة أقساط سهلة ومريحة لدفع الرسوم المدرسية من غير أي تكاليف إضافية، ويمكن لأولياء الأمور إدارة أموالهم بسهولة من خلال دفع الرسوم المدرسية لأطفالهم بشكل شهري، كما يساعد المؤسسات التعليمية على الحصول على رؤوس الأموال مقدما، وتعقد منصة Ruba شراكات مع المؤسسات التعليمية من مرحلة الحصانة إلى المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى شراكات مع مقدمي الخدمات الأكاديمية في المنطقة.



RZQ: منصة تكون حلقة وصل بين العميل وأقرب سائق على الخريطة لمساعدته في كل ما يحتاجه، سواء استلام الطلبات والمنتجات، توصيل الطلبات والحاجيات، والمزيد، ويمكن لأي مراسل مستقل أن يضع أسعار خدمة التوصيل الخاصة به على المنصة ليقوم العملاء باختيار العرض الذي يناسبه من ناحية السعر والمسافة والتقييم، كما يمكن لأصحاب الأعمال والشركات وضع متاجرهم الخاصة على RZG لتسهيل إدارة توصيل منتجاتهم وخدماتهم.



Spedia: منصة تعليمية إلكترونية رائدة تهدف إلى تطوير المهارات المعرفية بأساليب تعليمية بسيطة سهلة الفهم، وهي تستهدف الطلبة من مرحلة الحضانة إلى المرحلة الثانوية، وهي تغطي المواد الدراسية الأساسية من المنهج المحلي عبر الدروس المسجلة والفصول الحية والمزيد.