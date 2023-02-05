

يدخل ميلان حامل اللقب الى مواجهة ديربي أمام الجار انتر في منافسات المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهو متأخر بفارق كبير في معركة الحفاظ عن لقبه، ووجوده حتى اللحظة خارج المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وبات «روسونيري» يتأخر بفارق 15 نقطة كاملة عن نابولي متصدر الترتيب، كما يحتل مركزا خارج نادي الأربعة الأوائل، وهو موقف غير مسبوق في حقبة مدربه الحالي ستيفانو بيولي، وذلك منذ خسارته القاسية أمام أتالانتا بخماسية نظيفة عام 2019 والتي كادت تطيح به من مركزه لمصلحة الألماني رالف رانغنيك.



وفاز فريق بيولي بمباراة واحدة من أصل سبع في يناير في جميع المسابقات، لتتعمق الفجوة التي كانت تفصله عن نابولي من خمس نقاط الى 15، اضف الى ذلك خروجه من مسابقة كأس إيطاليا على يد تورينو وخسارته الكأس السوبر امام انتر نفسه.



تلك الخسارة أمام «نيراتزوري» في المباراة التي أقيمت على الأراضي السعودية، كانت الأولى في سلسلة من ثلاث هزائم قاسية، إذ تلتها هزيمتان مدويتان أمام لاتسيو 4-0 في العاصمة وساسوولو المغمور 5-2 الأسبوع الماضي في سان سيرو.



وسيكون ملعب سان سيرو الشهير مسرحا للمواجهة بين قطبي ميلانو، وقد بيعت جميع التذاكر بالكامل، حيث يستضيف انتر المواجهة الثالثة والأخيرة على الأرجح هذا الموسم، بعدما بات هو الأقرب إلى نابولي في معركة الـ«سكوديتو».



ورغم نكسة ميلان، لايزال انتر يتقدم عليه بفارق نقطتين فحسب، وسط تقارب شديد بين خمسة فرق لا يفصل بينها سوى ثلاث نقاط مما يؤشر الى سباق مثير للغاية على المقاعد الثلاثة الأخرى المؤهلة الى المسابقة الأوروبية الأم، الا في حال انهيار مفاجئ لنابولي.



في المقابل، يحل نابولي ضيفا على سبيزيا المتعثر وصاحب المركز السابع عشر، آملا في مواصلة عروضه القوية وسعيه المستمر لضمان لقبه الأول في «سيري أ» منذ العام 1990.



ويقدم الفريق الجنوبي أداء رائعا هذا الموسم، مع تحقيقه 17 فوزا من 20 مباراة، وتعرضه لخسارة يتيمة امام إنتر 0-1 في المرحلة 16.