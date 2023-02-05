

اعتذر غابرييل باوليستا مدافع فالنسيا عن تدخله القوي مع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من الدوري، وأكد باوليستا أنه «لم يكن متعمدا إيذاءه. وحصل غابرييل باوليستا على بطاقة حمراء وطرد مباشرة بسبب التدخل العنيف ضد فينيسيوس في الدقيقة 72 من المباراة، وسقط فينيسيوس أرضا إثر التدخل واندلعت مناوشات بين مجموعة من اللاعبين من كلا الفريقين. قال غابرييل «أتقبل الانتقاد والبطاقة الحمراء. أنا لاعب يتمتع بقوة جسدية، لكني شخص نبيل أيضا. أحترم فينيسيوس ولم أقصد أبدا إيذاءه».