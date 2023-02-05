

أفلت لاعب التنس لأسترالي نيك كيريوس، من الإدانة بعدما أقر بالاعتداء على صديقته السابقة، فيما وصفته محكمة كانبيرا بأنه «عمل غبي».



ورفضت المحكمة تهمة الاعتداء على الفتاة البالغة من العمر 27 عاما. واعترف «المشاغب» كيريوس وصيف بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى العام الماضي والذي كان حاضرا في جلسة المحاكمة، باعتدائه على صديقته السابقة كيارا باساري في العاشر من يناير 2021 بدفعها على الأرض بعد جدال محتدم. وذكر محامون أن باساري تقدمت بشكوى بعد عشرة أشهر من انفصالهما. وقالت في بيان تلته أمام المحكمة، إنها عانت من صدمة شديدة من الحادث، وعانت من نقص كبير في الوزن، وكانت طريحة الفراش ليلا ونهارا، وغير قادرة على النوم أو إقامة علاقات عاطفية جديدة. وقال محامو كيريوس في وقت سابق ان موكلهم يبحث عن إسقاط التهم بسبب مشاكل الصحة الذهنية، موضحين أنها كانت حادثة منعزلة ولا تتماشى مع مزاجه.



وأوضح عالم النفس سام بورنستين للمحكمة ان كيريوس يعاني من اكتئاب حاد ومتكرر يتسبب له على الخصوص في التفكير في إيذاء النفس والأرق والتعب والشعور بالذنب. وتابع أن كيريوس لجأ إلى الكحول على وجه الخصوص للتعامل مع الموقف، لكنه الآن يحرز تقدما في إدارة صحته الذهنية.