عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي المؤتمر العلمي السابع لأمراض الباطنية. وأكد الوزير العوضي في كلمة له أن المؤتمر يعد من المؤتمرات الهامة نظرا للتطورات المتسارعة في هذا العلم ولأهميته للوصول الى التشخيص الدقيق للأمراض المختلفة، واتخاذ القرارات اللازمة لتقديم العلاج الأمثل لها، مشيرا الى حرص الوزارة على مراقبة التطورات والتقنيات الحديثة في هذا المجال لتقديم افضل مستويات الخدمة الطبية وبين الوزير العوضي أن هذا المؤتمر يتوافق مع حرص الوزارة على تعزيز التواصل العلمي المستمر مع المراكز العالمية من خلال الاستعانة بخبرات المتخصصين بشتى دول العالم لتبادل الخبرات مع الاطباء المحليين. وأشار الى أن اقامة هذا المؤتمر تجسد جهود وبرامج وزارة الصحة الإنمائية في التوسع في الخدمات الصحية ومواصلة التقدم العلمي والطبي وتعزيز قدرات النظام الصحي نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد.



وأفاد بأن محاور هذا المؤتمر تضم آخر المستجدات بشتى مجالات امراض الباطنية مثل «القلب - الجهاز التنفسي ـ الجهاز الهضمي - أمراض الدم - الروماتيزم - الامراض العصبية - الامراض المعدية» وغيرها. بدوره، قال رئيس قسم الباطنية بمستشفى مبارك الكبير د.وليد الضاحي إن قسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير يعتبر «رحم» لكثير من الاطباء على مدار السنين، لافتا الى أن القسم كان بيتنا منذ أن كنا طلبة وله فضل كبير علينا، كما تدربنا على يد كثير من الاطباء الذين لن ننساهم في حياتنا. وبين د.الضاحي أن قسم الباطنية مختلف عن جميع التخصصات، معتبرا اياه هو المرجع للجميع، فضلا عن أن جميع التخصصات تخرج من هذا القسم الحيوي، علما أن طبيب الباطنية هو الوحيد في المستشفى الذي يعمل على مدار الساعة، مؤكدا على أن تخصص الباطنية يستحق بأن يكون تخصصا نادرا. من جانبه، قال رئيس المؤتمر د.سالم العياد إن النظام الصحي في دولة الكويت يعتمد بشكل كبير على قسم الباطنية العامة في تسيير المستشفيات الحكومية، وذلك لان معظم حالات الدخول للمستشفيات تكون تحت رعاية قسم الباطنية العامة، لافتا الى أن الاهتمام بهذا القسم سينهض بالنظام الصحي في البلاد، أما انهيار هذا القسم فسيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية، وقد تبين ذلك جليا خلال فترة جائحة كورونا.