عبدالله قنيص



شرع رجال مباحث العاصمة في البحث عن 3 أشخاص مجهولين قاموا بالاعتداء على 3 آخرين مقابل محل للعصائر في منطقة العديلية وجار تصنيف القضية من قبل التحقيق بعد الإتيان بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، اذ تبين ان أحدهم طعن في اليد، فيما آخر ألقيت عليه حجارة كبيرة فأصابته في ظهره بكدمة.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن مشاجرة وإصابة في منطقة العديلية، وعلى الفور تم توجيه دورية إلى موقع البلاغ، مقابل محل العصائر تبين ان المجني عليهم توجهوا الى مخفر الروضة، ليتم الانتقال اليهم والاستماع الى إفادة المجني عليهم (أعمارهم ما دون العشرين عاما)، قالوا إنهم كانوا متوقفين أمام محل للعصائر. وأثناء رجوع قائد مركبة رباعية للخلف تم تنبيهه لذلك، ونزل برفقته اثنان آخران وتهجموا علينا ولدى قيامنا بالهرب على الأقدام جرت مطاردة مركبتنا وقام قائد السيارة بتعمد الاصطدام بمركبتنا، وتبين ان أحد المجني عليهم تعرض لطعنة في اليد والثاني ألقيت عليه حجارة كبيرة على الظهر.



وأشار المصدر الى ان الاطراف الأخرى وبعد ضبطهم سيتم الاستماع إلى أقوالهم للوقوف على الحقيقة كاملة ومعرفة الأسباب وأيضا الوقوف على ما اذا كان قد أصيب منهم أحد.