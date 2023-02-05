منصور السلطان



استطاع رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي إلقاء القبض على 3 آسيويين يروجون الخمور المحلية في منطقة المنقف وبحوزتهم 158 قنينة خمر محلي جاهزة للبيع.



وقال مصدر امني إن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي وخلال تجولهم مساء اول من امس في منطقة المنقف اشتبهوا بـ«باص مغلق»، وبعد التوجه له حاول قائده الهرب فتم إجباره على التوقف وضبط 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية، والعثور على أكياس سوداء في صندوق الباص وبعد فتحها عثر على 158 قنينة خمر محلي.



وخلال التحقيق مع المتهمين الـ 3 اعترفوا بأنهم يقومون بتصنيع الخمور المحلية في مسكنهم ومن ثم تعبئتها في قناني وبيعها على الزبائن مع خدمة التوصيل. وعليه تمت إحالتهم والمضبوطات الى الجهة المختصة.