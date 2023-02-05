

القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إن عدد الحجوزات المبدئية للأراضي بالطرح الأول ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها بالمدن الجديدة، برنامج (مسكن) بلغ أكثر من 6600 حجز مبدئي، موضحا أن الحجز بدأ من يوم الخميس 8/12/2022، ولمدة شهرين، وينتهي الثلاثاء المقبل.



وأضاف الجزار ان الإقبال الكبير من المواطنين على حجز قطع الأراضي السكنية بمختلف مستوياتها في المدن الجديدة في هذا الطرح، يعد دليلا على نجاح توجه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، لتنمية المدن الجديدة، التي تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن.