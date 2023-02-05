بعد تعذر اجتماع وزيري خارجية البلدين، أعلنت الخارجية الروسية عن اجتماع مرتقب على مستوى الوفود العسكرية لروسيا وتركيا وسورية في فبراير الجاري، وهو مماثل للاجتماعات التي سبقت اجتماع وزيري الدفاع السوري علي عباس والتركي خلوصي اكار في موسكو نهاية العام الماضي.



وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه لا توجد مواعيد لعقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث لكن المشاورات جارية، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية، وكان وزير الخارجية التركي توقع ان يعقد الاجتماع منتصف فبراير الجاري، لكن تم تأجيله الى موعد غير مسمى بعد زيارة اوغلو لواشنطن، ووضع دمشق عدة شروط للمضي قدما في التقارب بين البلدين.



وكان أكار اعلن أن «الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسورية ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني».



الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد الخميس الماضي أن «العمل جار بشكل تدريجي فيما يخص الحوار مع دمشق».