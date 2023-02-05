

في مباراتين اتسمتا بالإثارة والندية تمكن فريقا الهلال السعودي والأهلي المصري من بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة المغربية. فقد عبر الأهلي منافسه «سياتل ساوندرز» الأميركي بعد التغلب عليه بهدف نظيف من توقيع اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 88 من المباراة ليضرب موعدا في دور الأربعة مع ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء المقبل.



وكان الهلال السعودي حقق فوزا مستحقا على الوداد البيضاوي المغربي، مستضيف البطولة، وذلك بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الايجابي 1-1، ويستضيف ملعب طنجة مباراة الهلال وفلامنغو مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات نصف نهائي المونديال، وتقام المباراة في الـ 10 مساء بتوقيت مكة. وكان الوداد المغربي المبادر بالتسجيل بواسطة أيوب العملود في الدقيقة 52، قبل أن يعدل الهلال النتيجة عبر محمد كنو من ركلة جزاء نفذها بمهارة (93).



وفي التفاصيل، دخل الوداد المغربي بشكل سريع وضغط هجوميا لتسجيل هدف مبكر، وكاد يفعلها رضا الجعدي بتسديدة قوية لكنها مرت بمحاذاة العارضة العلوية لمرمى عبدالله المعيوف، وحاول موسى ماريغا الرد بهجمة مرتدة سريعة ولكنه لم يستطع الحفاظ على الكرة في ظل الدفاع القوي من الوداد.



وسدد جلال الداودي كرة من ضربة حرة مباشرة لكن المعيوف أبعدها بصعوبة لترتد وتجد يحيى جبران الذي أطلق تسديدة قوية علت العارضة العلوية لمرمى الهلال، قبل أن يسيطر الهلال على الكرة ويحاول هجوميا على مرمى الوداد ولكن الدفاع والحارس كانوا في الموعد.



وسجل صاحب الأرض الوداد هدفا في الدقيقة 19 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على جلال الداودي. قبل أن يعود الهلال للسيطرة على الكرة ويجبر الوداد على التراجع الدفاعي، وسط هجوم هلالي لتسجيل هدف المبادرة.



وحملت الدقيقة 52 هدفا أول للوداد المغربي عن طريق أيوب العملود الذي تابع عرضية من ضربة ركنية نفذها يحيى جبران، وتعامل معها مدافع الهلال بصورة سيئة لتصل للعملود الذي تابعها بضربة رأسية جميلة ضربت بالعارضة وسكنت شباك المعيوف وسيطر فريق الهلال بشكل كبير على الكرة، في محاولة لتعديل النتيجة.



ونجح لاعب الهلال محمد كنو في ادراك التعادل في الدقيقة 93 من ركلة جزاء، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيــح التي ابتسمت لـ «الزعيم».