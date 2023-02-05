عاطف رمضان

قام رئيس فريق طوارئ العاصمة حامد الظفيري خلال جولة تفتيشية بإغلاق مطبعة في منطقة الشويخ، وذلك لمخالفتها القانون وقيامها بطباعة علب أدوية كانت جاهزة للتسليم لإحدى شركات الأدوية.



وقال الظفيري ان المطبعة لا يوجد بها ترخيص خاص بطباعة علب الأدوية، مشيرا الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المطبعة وإغلاقها تمهيدا لتحويلها إلى النيابة التجارية .



واشار الى انه بالتعاون مع وزارة الصحة سيتم الكشف عن شركة الأدوية واستدعاؤها لاستكمال الإجراءات القانونية .



ونوه الى ان علب الادوية التي ضبطتها "التجارة" مدون عليها رقم الباركود وتاريخ الانتاج والصلاحية واسم المنتج وبلد المنشأ "خارج الكويت"، وهو ما يعد غشا تجاريا .