عبدالعزيز الفضلي
أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، قراراً يقضي بتحديد موعد الاختبار الإلكتروني لمرشحي الوظائف الإشرافية في المراحل التعليمية كافة للعام الدراسي 2022 / 2023 لوظيفة ( مدير مدرسة – مدير مساعد – رئيس قسم – مشرفة فنية – موجه فني) وهي على النحو التالي:
أولا: تحدد موعد الاختبار الإلكتروني لجميع المرشحين بمراحل (رياض الأطفال - الابتدائي - المتوسط - الثانوي ) لوظيفة ( مدير مدرسة - مدير مساعد - رئيس قسم - مشرفة فنيه- موجه فني) بجميع المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص من تاريخ 12 فبراير الجاري وحتى تاريخ 7 مارس المقبل في مركز تدريب الجابرية.
ثانياً : يكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع على النحو التالي :
الفترة الصباحية : من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر والربع . حسب الوظائف المذكورة
الفترة المسائية : من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة والربع مساء.
بالجدول المرفق
- التواجد قبل الاختبار بساعة لجميع المرشحين .
- ضرورة إحضار البطاقة المدنية .
- يمنع منعا باتا إحضار الهاتف النقال والساعة الإلكترونية إلى مقر الاختبار .
- ثالثاً : تقدم التظلمات على نتيجة الاختبار عن طريق موقع وزارة التربية - الخدمات الإلكترونية الخاصة بموظفي
الوزارة بحد أقصى (٣) أيام من تاريخ الاختبار،
رابعاً : يصدر قرار لاحق بموعد الاختبار الإلكتروني المؤجل للمرشحين للوظائف الإشرافية التعليمية.
- خامساً : على المناطق التعليمية إبلاغ من يعنيهم الأمر بموعد الاختبار .
سادساً : في حالة الغياب عن حضور الاختبار الإلكتروني الأول يتم تسليم التقرير الطبي لإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ( مبنى الوزارة / جنوب السرة ) خلال موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ الاختبار ، ولن يتم الاستلام بعد المدة المحددة .
سابعا: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ .