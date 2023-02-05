عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، قراراً يقضي بتحديد موعد الاختبار الإلكتروني لمرشحي الوظائف الإشرافية في المراحل التعليمية كافة للعام الدراسي 2022 / 2023 لوظيفة ( مدير مدرسة – مدير مساعد – رئيس قسم – مشرفة فنية – موجه فني) وهي على النحو التالي:

أولا: تحدد موعد الاختبار الإلكتروني لجميع المرشحين بمراحل (رياض الأطفال - الابتدائي - المتوسط - الثانوي ) لوظيفة ( مدير مدرسة - مدير مساعد - رئيس قسم - مشرفة فنيه- موجه فني) بجميع المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص من تاريخ 12 فبراير الجاري وحتى تاريخ 7 مارس المقبل في مركز تدريب الجابرية.

ثانياً : يكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع على النحو التالي :

الفترة الصباحية : من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر والربع . حسب الوظائف المذكورة

الفترة المسائية : من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة والربع مساء.

بالجدول المرفق

- التواجد قبل الاختبار بساعة لجميع المرشحين .

- ضرورة إحضار البطاقة المدنية .

- يمنع منعا باتا إحضار الهاتف النقال والساعة الإلكترونية إلى مقر الاختبار .

- ثالثاً : تقدم التظلمات على نتيجة الاختبار عن طريق موقع وزارة التربية - الخدمات الإلكترونية الخاصة بموظفي

الوزارة بحد أقصى (٣) أيام من تاريخ الاختبار،

رابعاً : يصدر قرار لاحق بموعد الاختبار الإلكتروني المؤجل للمرشحين للوظائف الإشرافية التعليمية.

- خامساً : على المناطق التعليمية إبلاغ من يعنيهم الأمر بموعد الاختبار .

سادساً : في حالة الغياب عن حضور الاختبار الإلكتروني الأول يتم تسليم التقرير الطبي لإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ( مبنى الوزارة / جنوب السرة ) خلال موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ الاختبار ، ولن يتم الاستلام بعد المدة المحددة .

سابعا: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ .