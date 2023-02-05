أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، أنها رفعت أعداد عينات فحص ماء زمزم لتصل إلى 150 عينة عشوائية من مختلف نقاط

توزيع ماء زمزم المبارك يومياً، وتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً؛ للتأكد من جودته وسلامته.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية، اليوم إن رفع العينات إلى 150 عينة يوميا يأتي بالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة،بحسب صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد.

وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري، وجود مختبر مختص ومجهز بأعلى المعايير العالمية يعمل على مدار الساعة، ويقوم بعدة مهمات، ومنها الحفاظ على جودة ماء زمزم المبارك بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية ورفع النتائج للإدارة المختصة مباشرة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 10 فرق ميدانية لفحص جميع مصادر مياه زمزم بشكل يومي، وتشمل المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات اساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لقاصدي المسجد الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.